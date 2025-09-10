Recta final del juicio de Bolsonaro a falta de un voto para ser declarado culpable

Se acerca el final del histórico juicio ante el Supremo Tribunal Federal contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado y anulación de las elecciones de 2022 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso judicial, que comenzó el 2 de septiembre, ha entrado en su fase final este miércoles. Se espera que la sentencia se conozca este próximo jueves o viernes.

De los cinco jueces que integran la sala, dos de ellos, Alexandre de Moraes y Flávio Dino, ya han votado a favor de que Bolsonaro sea condenado.

El juez Alexandre de Moraes abrió las sesiones con una presentación del caso y fue el primero en emitir su voto: culpable. En su fallo, Moraes sostuvo que Bolsonaro intentó instalar una “dictadura” tras perder las elecciones ante Lula da Silva, de acuerdo con EFE. Moraes también señaló que el expresidente lideró una supuesta “organización criminal” que promovió bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército para impedir la investidura de Lula. Incluso consideró probado que existieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio Moraes.

El segundo magistrado, Flávio Dino, también votó a favor de la condena de Bolsonaro. Un tercer voto en la misma línea será suficiente para formar mayoría y declarar a Bolsonaro culpable.

Los jueces restantes, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin tienen hasta el 12 de septiembre para emitir su decisión.

Bolsonaro, que cumple arresto domiciliario por desafiar las restricciones impuestas por el tribunal, niega cualquier delito. Junto a él, están siendo juzgados siete altos asesores y exministros que, según los fiscales, actuaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal decidida a desmantelar el régimen democrático.