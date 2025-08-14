EE UU retira visas a funcionarios africanos y brasileños por contratar misiones médicas cubanas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado restricciones de visados para funcionarios de países africanos, de Brasil y de Granada, una nación insular del Caribe, por contratar misiones médicas cubanas que Washington califica como trabajo forzado. "Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visas a funcionarios de gobiernos africanos, del cubano y del granadino, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano", ha dicho en su comunicado.

Rubio, de origen cubano, no detalla en su comunicado qué naciones africanas están incluidas en las sanciones ni los nombres de los funcionarios afectados. Ha insistido en que el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel "alquila" a sus médicos a "precios elevados" para luego quedarse con la mayor parte de estos ingresos. "Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial", ha advertido Rubio, asegurando que el programa 'Mais Médicos' -una cooperación entre Brasil, Cuba y la OPS para llevar médicos a áreas remotas de Brasil- fue una "estafa diplomática desmesurada de misiones médicas” extranjeras.

Según el secretario de Estado, EE UU "tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzoso", al tiempo que ha instado a los países a que "paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen".

"Hacemos un llamamiento a todas las naciones que defienden la democracia y los derechos humanos a que se unan a nosotros en este esfuerzo para enfrentar los abusos del régimen cubano y apoyar al pueblo cubano", ha dicho el secretario de Estado.

Por su parte, Cuba rechaza categóricamente las acusaciones de Washington y denuncia lo que considera como "una campaña de desprestigio" contra su programa de cooperación y sus doctores, presente en varias naciones latinoamericanas y caribeñas, junto a una veintena de países africanos.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha afirmado que su país "continuará prestando servicios" en estos "programas legítimos de cooperación".