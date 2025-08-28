Sentenciado a siete años de prisión el adolescente que asesinó a Miguel Uribe Turbayes

El adolescente que admitió haber disparado contra el senador colombiano y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay durante un mitin político el pasado 7 de junio, ha sido condenado a siete años de prisión en un centro de rehabilitación juvenil.

La sentencia, anunciada por la Fiscalía General de la Nación, se produce más de dos semanas después de que Uribe falleciera a causa de las heridas sufridas en el ataque.

La Fiscalía General de la Nación indicó en un comunicado que los cargos contra el joven de 15 años incluyen tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o posesión de armas de fuego, accesorios, piezas o municiones, según informaron desde AP.

Uribe recibió tres disparos, dos en la cabeza, mientras pronunciaba un discurso de campaña en un parque de un barrio popular de Bogotá, la capital de Colombia. Permaneció en una unidad de cuidados intensivos en estado grave, con episodios de leve mejoría, hasta su fallecimiento el pasado 11 de agosto.

Las autoridades arrestaron al adolescente cerca de la escena del crimen. Posteriormente, detuvieron a otras cinco personas, pero no se ha determinado quién ordenó el ataque ni por qué.

Uribe, uno de los críticos más acérrimos del presidente colombiano Gustavo Petro, anunció en octubre su intención de postularse a la presidencia. Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, no podrá ser reelegido en las elecciones de mayo de 2026.

El padre de Uribe, Miguel Uribe Londoño, se presentó a la contienda presidencial el martes, lo que, según él, supone un esfuerzo por mantener vivo el legado de su hijo y por construir una Colombia más segura y próspera.