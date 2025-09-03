Trump acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a EE UU y promete defender el país

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y ha prometido defender el país tras el ataque llevado a cabo en la víspera por su Ejército contra un barco en el Caribe cargado, supuestamente, con drogas.

"Venezuela ha actuado mal. Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua. Algunas de las peores personas del mundo con respecto a las pandillas", ha resaltado este miércoles el magnate junto al presidente polaco, Karol Nawrocki, desde el Despacho Oval.

El mandatario fue preguntado por el "ataque letal" que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en aguas del sur del mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua en la que fallecieron 11 "narcoterroristas".

Trump ha asegurado que cuentan con "grabaciones" de estos narcotraficantes procedentes de Venezuela. "Se pueden ver las bolsas de drogas repartidas por los barcos", ha dicho, agregando que muchos de ellos se lo pensarán dos veces antes de llevar a cabo sus actividades delictivas si son conscientes de que serán grabados. "En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente y todos lo entienden perfectamente". Ha añadido que "no lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán (el transporte de drogas). Cuando vean ese video, van a decir: 'Mejor no hacemos esto'", prosiguió el presidente estadounidense.

"Tenemos que proteger a nuestro país, y lo vamos a hacer. Venezuela es muy mal actor". "No vamos a tolerarlo más. Venezuela es unos de los peores actores en todo el grupo y tenemos un grupo de actores bastante malos ya", ha asegurado. "Han vaciado sus cárceles en Venezuela y los han trasladado a Estados Unidos y ese es parte del problema. Les estamos echando, les estamos echando rápidamente, pero esto ha causado un problema tremendo", ha afirmado el presidente.

Trump ha vuelto a aprovechar para criticar a la administración del expresidente Joe Biden por sus políticas de fronteras abiertas. "Estamos pagando un alto precio como país por la incompetencia de la administración Biden", ha sentenciado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de querer el "petróleo venezolano gratis" tras el ataque, que se saldó con la muerte de "once terroristas en acción", según informó el propio inquilino de la Casa Blanca.