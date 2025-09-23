Trump afirma ahora que Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia

A través de una publicación en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un aparente cambio de postura, anunció este martes que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

Tras una reunión con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Nueva York, Trump también ha afirmado que continuará suministrando armas a la OTAN "para que haga lo que quiera con ellas".

Esta afirmación contrasta con lo expresado por el líder de la Casa Blanca hace unas semanas, cuando defendió una negociación de paz en la que Ucrania, sin posibilidades de alcanzar una victoria, tendría que hacer "posibles intercambios de territorios".

Ante la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que "pensaba que la guerra en Ucrania iba a ser la más fácil de terminar", y amagó con una subida de aranceles sin dar más detalles. Preguntado posteriormente por los periodistas sobre esas negociaciones con Rusia y la posibilidad de sanciones, Trump aseguró que "se lo haré saber dentro de un mes".

El presidente de EE UU no ha olvidado su crítica a China e India, como "financiadores" de la guerra en Ucrania, ni a los aliados europeos de Kiev, a los que ha pedido que cesen de comprar energía a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que están trabajando para suprimir totalmente esas compras antes de fin de año.