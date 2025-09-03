Trump, sobre el desfile militar en China con Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping: "Una ceremonia hermosa"

El presidente de EE UU, Donald Trump, sugirió este miércoles que el desfile militar en Pekín, al que asistieron los mandatarios de China, Rusia y Corea del Norte, fue diseñado en parte para captar su atención y confirmó que sí observó el espectáculo como "esperaban" esos líderes.

"Entendí la razón por la que lo hacían, y esperaban que yo estuviera observando, y lo estaba haciendo", dijo Trump a la prensa durante una reunión con su homólogo polaco Karol Nawrocki. "Me pareció una ceremonia hermosa", añadió.

Preguntado sobre la relación con el presidente chino, Xi Jinping, el ruso, Vladimir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un, el magnate estadounidense insistió en que es "muy buena". "Descubriremos qué tan buena es en una o dos semanas", matizó.

Trump acusó este martes a Xi de "conspirar contra EE UU" junto a Putin y Kim, que visitaron Pekín como invitados al gran desfile militar con que China conmemoró el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que Pekín presentó nuevos misiles y drones avanzados.

En una publicación en su red Truth Social, también se quejó de que su par chino "no reconoció" el sacrificio de los soldados estadounidenses en la lucha contra Japón en esa contienda. "Vi el discurso anoche. El presidente Xi es amigo mío, pero pensé que Estados Unidos debería haber sido mencionado anoche durante ese discurso, porque ayudamos a China", reiteró el presidente estadounidense hoy en el Despacho Oval.

El particular encuentro entre los líderes de China, Corea del Norte y Rusia tuvo lugar dos semanas después de que Trump encabezara una histórica reunión con Putin en Alaska, donde no llegaron a acuerdos para un cese al fuego en Ucrania.

"No tengo ningún mensaje para el presidente Putin. Él sabe cuál es mi postura y tomará una decisión en un sentido u otro", indicó Trump este miércoles.