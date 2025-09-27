Trump estalla: un informe desvela que entre la multitud que asalto el Capitolio había 270 agentes del FBI encubiertos

El presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado una dura crítica contra el FBI tras un informe que sugiere la presencia de 274 agentes de paisano durante los eventos del 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio. Su reacción ha generado una intensa polémica sobre la actuación de la agencia federal.

Trump utilizó su red social Truth Social para cuestionar la intervención de los agentes, calificando el despliegue como una violación de protocolos y estándares establecidos. El informe del inspector general del Departamento de Justicia contradice parcialmente estas afirmaciones, ya que no encontró evidencia directa de una infiltración masiva, aunque reconoció la presencia de 26 fuentes confidenciales en el evento. Cuatro de estas fuentes ingresaron sin autorización al edificio del Capitolio.

La Cámara Baja, con mayoría republicana, ha decidido crear una subcomisión para investigar a fondo los acontecimientos. El representante Barry Loudermilk manifestó su interés en comprender la verdadera naturaleza de la presencia de estos informantes. Christopher Wray, director del FBI, negó tajantemente cualquier orquestación de violencia, aunque se mostró reservado sobre revelar detalles específicos sobre el número exacto de agentes presentes.

El contexto político se complementa con elementos adicionales, como la reciente acusación contra James Comey, exdirector del FBI, y los indultos masivos concedidos por Trump a personas involucradas en los sucesos del Capitolio.