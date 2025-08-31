Amor de madre: Melania Trump asegura que su hijo Barron no puede ser un "estudiante normal" por su popularidad entre las chicas

Melania Trump ha revelado las complejidades de la vida de su hijo Barron, quien a sus 19 años se encuentra lejos de experimentar una existencia estudiantil convencional. Su creciente popularidad, especialmente entre el público femenino, ha transformado radicalmente su cotidianidad, marcando un punto de inflexión tras su aparición en la ceremonia presidencial de enero de 2025.

Durante el evento en el Capital One Arena, Barron ha captado la atención general, respondiendo a los vítores con gestos que recordaban el estilo de su padre, aunque actualmente ha optado por mantenerse alejado de la vida pública. Actualmente matriculado en un programa de negocios en la Universidad de Nueva York (NYU), Barron navega entre su rol de figura pública y su deseo de normalidad. Constantemente custodiado por agentes del Servicio Secreto, logra mantener un perfil discreto que ha sorprendido incluso a sus compañeros de campus.

Su popularidad entre las chicas también pone las miradas sobre él

Las estudiantes lo describen como un joven "atractivo" y "cazador de damas", trascendiendo las fronteras políticas con su presencia. Su carisma y buena apariencia han generado un interés que va más allá de su linaje familiar. Su madre Melania destaca el orgullo que siente por Barron, enfatizando su inteligencia y adaptabilidad. El joven disfruta de sus clases, mantiene excelentes relaciones con sus profesores y está consciente de su privilegiada situación.

Donald Trump frecuentemente ha bromeado sobre la estatura y presencia de su hijo, reconociendo públicamente su potencial. Barron ha demostrado una notable capacidad para moverse entre los reflectores mediáticos sin perder su esencia. Su dominio del inglés y del esloveno, el idioma natal de su madre, añade otra capa de complejidad a su perfil. A pesar de ser constantemente observado, Barron mantiene el anhelo de experimentar la vida universitaria con la mayor normalidad posible.