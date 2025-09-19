Una anciana podría acabar en una tienda de campaña: su casa de un millón de euros está a punto de caer al mar

Jean Flick, de 88 años, vive una pesadilla que se agrava con cada temporal. Su vivienda costera en Thorpeness, Reino Unido, construida en 1928 y valorada en más de un millón de euros, está siendo devorada por la erosión del acantilado. Las autoridades han sido claras: si el borde rocoso se acerca a menos de cinco metros, deberán demoler la propiedad, dejándola sin el hogar que ha sido su refugio durante décadas.

Los desafíos técnicos impiden cualquier intervención efectiva. La maquinaria necesaria para construir defensas no puede acceder al terreno sin provocar daños adicionales, lo que condena virtualmente la casa a su desaparición inevitable.

El tramo costero está regulado por un Shoreline Management Plan, que contempla un realineamiento gestionado. Esta política permite mitigar la erosión, pero no detenerla. En otras palabras, el retroceso de la costa está asumido como irreversible. La situación se ha agravado tras episodios meteorológicos extremos, como la tormenta Babet en 2023, que causó daños severos y obligó a demoler otra vivienda en la misma calle.

La historia de Jean es profundamente conmovedora. Viuda en dos ocasiones, compró esta casa con su segundo esposo, donde construyó una vida llena de recuerdos. “Mi corazón se rompería”, confiesa, “porque este es mi hogar”. La cercanía de la futura central nuclear de Sizewell añade una capa de complejidad geopolítica al drama personal.

Las autoridades han programado una revisión para el próximo año, pero las perspectivas son sombrías. Jean, con una mezcla de dignidad y resignación, admite que podría terminar viviendo “en una caravana o una tienda”.