Un anciano mata a dos de sus vecinos a tiros y le prende fuego a su propia casa en EE UU

La pequeña ciudad de Glenwood, en el estado de Iowa, EE UU, ha sido escenario de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad. Dennis Burnell, de 71 años, disparó y mató a sus vecinos Brandon Oman, de 38 años, y su esposa Stevie Oman, de 35, antes de prender fuego a su propia vivienda. Burnell falleció dos días después a causa de las graves quemaduras sufridas durante el incendio.

Según informó la División de Investigación Criminal de Iowa, el agresor murió el viernes en la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas. El ataque se produjo el miércoles por la noche, tras una disputa con la pareja, que vivía justo al otro lado de la calle, según los registros del Tasador del Condado de Mills.

Los investigadores confirmaron que Burnell abrió fuego frente a su casa, acabando con la vida de los Oman, quienes dejan una hija. Testigos presenciales relataron que, tras los disparos, se escuchó una explosión en la vivienda del agresor, que rápidamente quedó envuelta en llamas. Los agentes que acudieron al lugar encontraron el inmueble completamente incendiado.

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, señaló que Burnell había protagonizado conflictos previos con sus vecinos. De hecho, documentos judiciales revelan que en agosto del año pasado fue condenado por acoso en tercer grado a otro residente de la zona, siendo sancionado con una multa superior a los 100 dólares