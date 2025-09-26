Aparece una pintada en Italia que obliga a pronunciarse incluso a la primera ministra: "Meloni como Kirk"

La Digos de la Questura de Turín investiga la reciente ocupación de la estación de tren de Porta Susa por parte de activistas pro-Palestina, en el marco de una manifestación de apoyo a la Global Sumud Flotilla. El episodio, que congregó a unas tres mil personas, incluyó la irrupción de cerca de setecientos manifestantes en las instalaciones ferroviarias, generando una alteración significativa en la circulación de trenes.

Las autoridades analizan las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia para identificar a los participantes, y estudian la posible comisión de dos delitos: bloqueo de vía férrea e interrupción de servicio público.

Durante la protesta, aparecieron pintadas con referencias directas a la primera ministra Giorgia Meloni, incluyendo una que comparaba su figura con la del personaje cinematográfico James T. Kirk, lo que provocó una reacción inmediata de la mandataria en redes sociales. Meloni rechazó cualquier tipo de amenaza y defendió el diálogo democrático como vía legítima de expresión.

El colectivo Torino per Gaza, organizador de la acción, anunció nuevas movilizaciones. La próxima será este sábado bajo el lema "Blocchiamo l'aeroporto di Caselle", con una marcha que partirá desde piazza Crispi hacia el aeropuerto turinés.

Fuentes policiales subrayan que las grabaciones de seguridad serán clave para determinar responsabilidades individuales. Hasta el momento, no se han producido detenciones formales, aunque la investigación sigue en curso.