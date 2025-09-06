Apuñalan a un joven británico con un cuchillo prohibido en Reino Unido: "La vida de mi hijo no volverá a ser la misma"

La madre de Oshay, un joven británico de 15 años, ha relatado el traumático ataque sufrido por su hijo, quien fue apuñalado tras una jornada de fútbol en el barrio de Winson Green, en el oeste de Birmingham, Reino Unido. El incidente dejó al joven con heridas graves en el pecho y el brazo, requiriendo intervención quirúrgica inmediata.

Los primeros momentos tras el ataque fueron cruciales, con familiares y amigos brindando primeros auxilios y aplicando presión para contener la hemorragia mientras esperaban la llegada de los servicios médicos.

Un brutal ataque con un arma prohibida

Los médicos sometieron a Oshay a una cirugía de varias horas para reparar los daños en los pulmones. A través de los tubos respiratorios, el joven relató haber sido "emboscado" al salir del jardín donde jugaba, atacado con un arma de gran tamaño que le produjo cortes profundos.

El arma utilizada, conocida como cuchillo zombie, fue descrita por la familia como una hoja de características específicas, prohibida en el Reino Unido con penas de prisión. Un informe de la BBC citado por la familia advierte que estos cuchillos siguen disponibles en internet, a pesar de las regulaciones.

La madre de Oshay describió la zona como "notoriamente violenta", donde vecinos y padres han alertado repetidamente sobre agresiones aleatorias contra menores. La policía de West Midlands continúa la investigación sin detenciones hasta el momento.

Sharday ha realizado un emotivo llamamiento público solicitando información que ayude a esclarecer el caso.

"Les pediría a las personas que sean conscientes del peligro. Los delitos con arma blanca no solo causan la muerte, sino que también causan lesiones graves y afectan la vida de las personas para siempre. Nada vuelve a ser igual", declaró.