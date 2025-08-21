Arrestado en Francia un hombre que mató a puñaladas a una turista en su caravana en Alcossebre (Castellón)

La detención se produjo tras una intensa investigación iniciada el pasado 18 de julio, cuando el cuerpo sin vida de Sonia D. fue hallado en el interior de su autocaravana, estacionada en una zona tranquila del camí La Tall, en Alcossebre (Castellón). La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que apuntaba a una agresión violenta. El suceso conmocionó a la comunidad local, poco acostumbrada a hechos de esta naturaleza.

Desde el primer momento, la Guardia Civil activó todos los recursos disponibles, contando con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Comandancia de Castellón. Gracias a la rápida recopilación de pruebas y testimonios, se logró identificar al principal sospechoso: un ciudadano francés que abandonó España poco después del crimen, refugiándose en la ciudad de Perpiñán, Francia.

La colaboración con la Policía Judicial francesa y la Embajada de Francia fue clave para estrechar el cerco sobre el fugitivo. El 20 de agosto, el Juzgado de Instrucción de Vinaròs emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que permitió a las autoridades francesas proceder con su arresto.

El detenido permanece bajo custodia a la espera de su entrega a las autoridades españolas. El caso continúa bajo secreto de sumario, mientras los investigadores profundizan en el móvil del crimen y en las circunstancias que rodearon el brutal ataque.