Arrestan a dos sospechosos por los cuerpos hallados en el río Sena en París: dos de los cuerpos presentaban signos de agresión

Cuatro cuerpos, algunos en estado avanzado de descomposición, han sido localizados en las aguas que atraviesan París, desatando una investigación que mantiene en vilo a la capital francesa. Las investigaciones preliminares revelan datos estremecedores sobre este suceso. Al menos dos de las víctimas presentaban lesiones evidentes, incluyendo marcas que sugieren un posible estrangulamiento, lo que ha motivado la apertura de dos investigaciones por homicidio. La fiscalía de Créteil ha proporcionado detalles adicionales que añaden complejidad al misterio.

El pasado 13 de agosto, en Choisy-le-Roi, un transeúnte habría alertado a las autoridades sobre este macabro descubrimiento, provocando una inmediata respuesta policial que ha derivado en la detención de dos sospechosos vinculados al caso.

La investigación continúa con múltiples interrogantes

Los cuerpos corresponden a tres hombres adultos, dos de ellos aparentemente jóvenes de entre 20 y 25 años, con un presunto origen norteafricano. La particularidad del hallazgo radica en la aparente desconexión entre las víctimas, sugiriendo que podrían haber sido arrojadas en diferentes puntos del río antes de confluir en el mismo lugar.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 24 años de origen argelino y un segundo individuo de su entorno cercano. Las autoridades han sido autorizadas a mantener el interrogatorio hasta por 96 horas, dada la gravedad de las acusaciones.