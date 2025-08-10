Arrestan en Florida a una mujer que atendió a 4.486 pacientes haciéndose pasar por enfermera: se enfrenta a 14 cargos por fraude y ejercicio ilegal

La Oficina del Sheriff del Condado de Flagler, en el noreste de Florida, EE UU, ha arrestado a Autumn Bardisa, una mujer de 29 años acusada de hacerse pasar por enfermera registrada y atender a miles de pacientes sin contar con la titulación correspondiente. Durante un periodo de 18 meses, Bardisa trabajó en el Hospital AdventHealth Palm Coast Parkway, donde llegó a tratar a 4.486 personas, según los registros oficiales.

La investigación, que duró siete meses y contó con la colaboración de agencias locales, estatales y federales, reveló que Bardisa utilizó el número de licencia de otra enfermera para obtener el empleo. Alegó estar en proceso de completar su examen nacional y justificó la falta de documentación con un supuesto cambio de apellido por matrimonio, sin presentar pruebas válidas.

El sheriff Rick Staly calificó el caso como uno de los fraudes médicos más alarmantes en la historia reciente del estado. “Esta mujer comprometió la salud de miles de personas al suplantar una identidad y traicionar la confianza de los pacientes”, declaró. Bardisa fue detenida el 5 de agosto y permanece bajo custodia con una fianza de 70.000 dólares.

Además de ejercer sin licencia, se le acusa de administrar medicamentos de forma ilegal y de vender fármacos recetados, como semaglutida (Ozempic), además de inyecciones anticonceptivas a personal del hospital. El engaño fue descubierto en enero de 2025, cuando una compañera detectó que Bardisa solo poseía una licencia vencida como auxiliar de enfermería certificada. Fue despedida el 22 de enero y denunciada ante las autoridades.

La enfermera cuya identidad fue usurpada no tenía conocimiento del fraude y no había autorizado el uso de su licencia. Las autoridades continúan investigando si Bardisa actuó sola o con ayuda de terceros, y se preparan para llevar el caso ante la justicia.