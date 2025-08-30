Asesinado a tiros el expresidente del parlamento ucraniano Andri Parubi

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

"El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó.

Según la Policía, la víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La Policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen. Por el momento, se intenta averiguar quién fue el autor material del asesinado y determinar su paradero.

En 2004 Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.