Asesinan a balazos a un hombre en Estados Unidos mientras realizaba un directo en Facebook

Kevin Watson, un padre de familia estadounidense de 42 años, fue víctima de asesinato por un disparo en el pecho en Chicago, EE UU, el cual quedó registrado durante un directo de Facebook. El trágico suceso, presenciado por más de 2,5 millones de usuarios, ocurrió este pasado mientras Watson se encontraba en su vehículo personal.

Según ha conocido el medio ABC 7 Chicago, Watson, conocido entre amigos como "Tugg", había visitado previamente a un familiar en un establecimiento cercano al lugar donde aparcó su coche. Momentos antes del ataque, un desconocido le solicitó mover su vehículo, lo que desencadenó la secuencia de eventos que culminaría con su muerte.

Tras esta conversación con el desconocido y salir de su coche, el vídeo continúa reproduciéndose en silencio, y las reacciones de sus seres queridos aparecen en la pantalla una tras otra. "Dios mío, ¿qué acaba de pasar?", "Dios mío, no", "Esto es imposible", "Voy enseguida", son las palabras que aparecen en el vídeo.

La violencia en Chicago: un problema persistente

La policía de Chicago ha iniciado una investigación, aunque hasta el momento no se ha identificado ningún sospechoso. El asesinato de Watson se suma a las estadísticas alarmantes de una ciudad que registra más de un homicidio diario, con un aumento del 50% en los últimos años en comparación con la década anterior.