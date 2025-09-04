"Un asesino de portaaviones", así es el nuevo misil que los analistas temen de China

La maquinaria militar china no descansa, y su próxima gran exhibición de fuerza podría estar a la vuelta de la esquina. Pekín se prepara para un posible desfile militar en el que podría desvelar nuevas y avanzadas variantes de su arsenal hipersónico, consolidando así su ventaja en una carrera armamentística de alta tecnología. Las miradas se centran en dos sistemas de misiles que podrían redefinir el equilibrio estratégico en el Pacífico: una versión aérea del YJ-21 y una actualización del ya temido DF-17.

De hecho, una de las novedades más esperadas es la versión lanzada desde el aire del misil YJ-21, popularmente conocido como el «asesino de portaaviones». Este proyectil sería transportado por los bombarderos H-6N del ejército chino, una plataforma que le permitiría proyectar su amenaza a enormes distancias. Con un alcance estimado de unos 3.000 kilómetros y una velocidad vertiginosa de entre Mach 4 y 6, su capacidad para atacar grandes buques de guerra en mar abierto supone un desafío directo para las flotas navales.

Asimismo, otra de las especulaciones se centra en la presentación de una nueva versión del misil hipersónico terrestre DF-17, un sistema que se introdujo por primera vez en 2019. Según recogen desde Interesting Engineering, las posibles mejoras de este arma son notables e incluyen, entre otras, un cuerpo de planeo de mayores dimensiones y la incorporación de ojivas de señuelo, diseñadas específicamente para confundir y saturar los sistemas de defensa antimisiles. Esta evolución en la ofensiva china aumenta la incertidumbre sobre la efectividad de los escudos occidentales, donde ya existe preocupación por la disponibilidad de misiles Patriot para contrarrestar ataques a gran escala.

La clave: alcance y capacidad de evasión

En este sentido, el perfil de vuelo del DF-17 es uno de sus puntos fuertes, ya que al operar a una altitud que oscila entre los 20 y los 100 kilómetros se convierte en un blanco extremadamente difícil de interceptar para los sistemas de defensa actuales. Esta característica, combinada con su velocidad, lo consolida como un arma de primer orden en el teatro de operaciones del Pacífico.

Por otro lado, el alcance de este misil, que se sitúa entre los 1.800 y 2.500 kilómetros, es un factor de gran relevancia estratégica. Su radio de acción le permite amenazar directamente bases estadounidenses clave ubicadas en Japón, Corea del Sur y Filipinas. A esta capacidad se suma la ventaja de poder ser lanzado desde vehículos móviles, lo que le confiere una enorme flexibilidad operativa y aumenta sus probabilidades de supervivencia ante un primer ataque. La capacidad de China para proyectar su fuerza en la región es una de las razones por las que Taiwán prepara su defensa de manera activa ante una posible agresión.

Toda esta demostración de poderío refuerza la conclusión de un reciente informe del Pentágono: China posee el principal arsenal hipersónico del mundo. Esta superioridad contrasta de manera evidente con los reveses y retrasos que ha enfrentado Estados Unidos en el desarrollo de sus propios programas, abriendo un nuevo capítulo en la compleja balanza militar global.