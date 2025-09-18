Así es Ana Alcalde, ''Barbie de Gaza'', la integrante en la flotilla de Greta Thumberg

Ana Alcalde, conocida en redes sociales por su defensa de los derechos humanos, se convirtió recientemente en uno de los nombres más destacados de la Global Sumud Flotilla, también conocida como Flotilla de la Libertad. Más de 300 personas zarparon desde Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de establecer un corredor humanitario marítimo que alivie el bloqueo que dificulta la llegada de ayuda a la Franja de Gaza.

Trayectoria y vida personal

Conocida en redes como ‘’Barbie de Gaza’’ y bajo el nombre Hanan Alcalde desde su regreso al Islam en 2002, Ana es originaria de Granada, tiene 46 años y reside en Ceuta desde hace 25 años. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como trabajadora social, con un Máster en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía, así como varios postgrados en inmigración, igualdad y ámbito sociocultural.

Está casada con Amin Abdelkaden, con quien lleva más de 25 años, y son padres de seis hijos: Insaf, Ibra, WiAm, Yasmin, Morad y Yamila. La familia comparte su vida en TikTok (@familiabdelkader), donde cuentan con casi 750.000 seguidores, y también promocionan su marca de ropa, Kader.

Su activismo comenzó en la juventud, participando en Juventudes Comunistas, colaborando en periódicos de calle, asistiendo a conferencias en el Ateneo de Madrid y trabajando con Amnistía Internacional. Ha defendido la causa palestina desde sus primeras manifestaciones y en 2023 recibió el Premio Lince ‘Antirracista sin Peros’ por su contribución en la lucha contra el racismo.

Sobre su relación con la religión, Ana relató a 20minutos: “Os preguntáis por qué una mujer rubia, blanca y de ojos claros está aquí representando la diversidad. Yo también me siento rara. En el año 2000 abracé el islam y decidí ponerme velo. Entonces fue cuando mi vida de blanca privilegiada dio un giro de 180 grados. Paso de tener varias ofertas de trabajo a ser expulsada de Cruz Roja por motivos ideológicos; de que se me ofreciera asistir al gimnasio gratis o trabajar como monitora a que me sacaran el derecho de admisión. Empecé a ser cuestionada, ridiculizada en los diferentes trabajos”. Posteriormente decidió quitarse el velo, impulsando un enfoque de feminismo interseccional.

Participación en la flotilla y polémicas

Junto a figuras como Greta Thunberg y Ada Colau, Alcalde navega en una de las 20 embarcaciones rumbo a Gaza. La travesía no ha sido sencilla: durante una parada técnica en Túnez, dos de los barcos, incluido el de Alcalde, fueron atacados por drones durante dos días consecutivos. La propia activista relató estos incidentes en sus redes sociales y señaló a 20minutos: “Tengo asignada la creación de contenido y la información en redes. Como hay tanta desinformación y como algunos medios nos silencian tanto, creemos que es una labor fundamental”.

Durante la travesía, Ana también se ha visto envuelta en polémicas. Se difundieron videos en los que aparece bailando junto a otra mujer, generando acusaciones de “fiesta” o “turismo” durante el viaje. La activista aclaró a los medios que las imágenes correspondían a la despedida de la flora antes de zarpar desde Barcelona y explicó: “Es el día de la despedida y quiero que me vean con la mejor cara. ¿Tengo que llorar para ir a hacer una causa? Voy llena de esperanza”.