Así fue el absurdo error que llevó a un traficante a prisión: una simple foto lo delató

Un descuido inexplicable del traficante de drogas británico Rudi Caldwell provocó su detención definitiva en Reino Unido. La policía logró identificarlo como el usuario detrás del nombre (@box-bat) en EncroChat, una plataforma de comunicación cifrada utilizada por criminales para coordinar actividades ilegales. Caldwell, de 37 años, cometió el error fatal de enviar fotografías de la entrada de su propia casa en Liverpool a través de este servicio supuestamente seguro.

EncroChat, cuyas operaciones cesaron tras una investigación policial europea, se había convertido en un refugio digital para organizaciones criminales gracias a sus herramientas de mensajería y comunicación encriptada. El propio Caldwell utilizó la red de manera imprudente, llegando incluso a emplear el nombre de su hijo y compartir imágenes del sistema de vigilancia de su domicilio con otros delincuentes.

Un tribunal de Liverpool lo sentenció a 12 años de prisión, después de que Caldwell admitiera dos cargos de conspiración para suministrar drogas de clase A y uno por distribuir drogas de clase B. Su actividad delictiva abarcó el suministro de 16 kg de cocaína, 2 kg de heroína y 14 kg de cannabis entre marzo y junio de 2020.

Otro éxito para la policía de Merseyside

El inspector James Boardman, de la policía de Merseyside, declaró que Caldwell representa otro golpe significativo contra el tráfico masivo de drogas en la zona. Este caso se enmarca en un contexto más amplio de desarticulación de redes criminales, donde, cinco años después del hackeo de Encrochat, 180 personas han sido condenadas a un total de 2.261 años de prisión en Merseyside.

Las implicaciones de esta operación trascienden las fronteras británicas, revelando una compleja red internacional de narcotráfico. Países como Francia, Bélgica y Holanda también han experimentado desmantelamientos significativos de organizaciones criminales gracias a la información obtenida de EncroChat.