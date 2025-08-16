Así fue el despliegue de aviones de combate con el que Trump intentó deslumbrar a Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó mano de su experiencia como "showman" y recibió a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con un efectista despliegue de F-35, F-22 y el sobrevuelo del bombardeo estratégico avanzado B-2, una demostración de fuerza que no pasó desapercibida.

Trump acompañó a su llegada a la base aérea de Elmendorf-Richardson a Putin por una larga alfombra roja que finalizaba en un podio flanqueado por cuatro cazas F-22.

Mientras Putin caminaba sonriente con Trump, el ruso no pudo evitar mirar hacia el cielo ante el ruidoso paso a baja altitud de un bombardero B-2 escoltado por cuatro cazas F-35.

Trump también ordenó que el Ilyushin Il-96-300PU que hacía las veces de avión presidencial de Putin fuera escoltado a su llegada a Alaska por dos cazas estadounidenses, algo que no es práctica común especialmente con una nación que hasta recientemente era considerada rival.

Tras intercambiar saludos, risas y comentarios, ambos mandatarios se subieran a la limusina blindada de Trump, conocida como la 'Bestia', pese a que varios aviones de transporte militar rusos han estado transportando material las horas y días previos a esta cumbre, entre ellos famosos automóviles Aurus, que utiliza la élite política rusa.

La base aérea de Elmendorf-Richardson, a la afueras de Anchorage (Alaska), fue el escenario de la cumbre entre Trump y Putin, pero también es un centro logístico y de vigilancia aérea y alerta temprana frente a Rusia.

Durante la Guerra Fría tuvo un papel fundamental en la disuasión y vigilancia de la proyección de fuerza militar soviética y desde la caída del "telón de acero" ha mantenido un papel discreto y puramente militar.

Para sus alrededor de 32.000 habitantes, equivalente a el 10 % de toda la población de Anchorage, es algo único haber asistido ayer a la llegada y salida de varios aviones militares logísticos rusos Il-76, de delegaciones y periodistas venidos desde Rusia y haber recibido al presidente Putin.