Así es el “pasaporte dorado” que permite jubilarse navegando por el mundo: más barato que una residencia

La jubilación tradicional está dejando paso a modelos de vida más dinámicos y globales. En este contexto, Villa Vie Residences ha lanzado una propuesta que rompe con los esquemas convencionales: vivir la tercera edad en altamar, recorriendo el mundo desde la comodidad de un camarote.

Este innovador programa, denominado Endless Horizons, ofrece a los jubilados la posibilidad de adquirir, alquilar o arrendar camarotes de por vida, con tarifas que se ajustan a la edad del residente. El llamado “Pasaporte Dorado” establece precios que oscilan entre los 85.305 euros para mayores de 90 años y los 341.223 euros para personas entre 55 y 60 años.

Durante tres años y medio, el buque Odyssey recorrerá 425 puertos en 147 países, convirtiéndose en una residencia flotante que combina atención médica, servicios integrales y una comunidad internacional de jubilados. La iniciativa busca ofrecer no solo un destino, sino una experiencia vital enriquecedora, alejada del aislamiento que a menudo se asocia con la vejez.

Sharon Lane, una pasajera de 77 años, decidió cambiar su residencia fija por un camarote en el Odyssey. “Es la aventura que siempre quise vivir”, afirma. Su testimonio refleja el espíritu de una generación que no se conforma con envejecer en silencio.

Mike Petterson, fundador de Villa Vie, reconoce que la incertidumbre económica es uno de los principales temores en la etapa de retiro. “Queremos transformar ese miedo en una oportunidad para explorar el mundo sin renunciar a la seguridad”, señala.

A pesar de su atractivo, el modelo enfrenta desafíos logísticos y regulatorios. La atención sanitaria especializada, la gestión de emergencias y el cumplimiento de normativas marítimas internacionales serán claves para su viabilidad a largo plazo.

Villa Vie Residences se inscribe en una tendencia creciente: jubilados que buscan calidad de vida, movilidad y experiencias significativas. En un mercado cada vez más abierto a propuestas alternativas, vivir en el mar podría convertirse en una opción real para quienes desean redefinir el concepto de jubilación.