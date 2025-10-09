Así reaccionaron en Israel y Gaza a los avances en el acuerdo de alto al fuego propuesto por Trump

En la devastada Franja de Gaza, la noticia desencadenó manifestaciones de júbiloinmediato. Residentes de Khan Younis y la zona costera de Al-Mawasi se congregaron espontáneamente, coreando "Alá es grande" y realizando disparos de celebración al cielo nocturno.

Al otro lado de la frontera, en Israel, las reacciones estuvieron marcadas por un alivio profundamente sentido tras dos años de angustia. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, familiares de los cautivos se abrazaron entre lágrimas, brindaron con champán y corearon consignas pidiendo un "Premio Nobel para Trump" por su papel en la mediación.

"Matan vuelve a casa. Estas son las lágrimas por las que recé", dijo la madre de uno de los rehenes, en declaraciones publicadas en The Guardian.

Los términos del acuerdo y los próximos pasos

El acuerdo, basado en el plan de 21 puntos presentado por el presidente estadounidense, fue aceptado en su "fase inicial" por Israel y Hamás tras días de conversaciones en Sharm El Sheikh. Como parte del mismo, Hamás afirmó que liberará "tan pronto como este fin de semana" a los 20 rehenes que aún se encuentran con vida, mientras que Israel realizará un intercambio de prisioneros palestinos en las 72 horas siguientes a la firma formal.

Los líderes de ambos bandos reconocieron la importancia del momento. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo calificó como un "gran día para Israel", mientras que Hamás instó a Trump y a los estados garantes a asegurar que Israel implemente el acuerdo en su totalidad. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, extendió "un gran abrazo a las familias de los rehenes" por el esperado regreso a casa de sus seres queridos.

A pesar del optimismo inicial, entre los palestinos persiste un escepticismo comprensible tras experiencias pasadas. "Creemos y no creemos. Tenemos sentimientos mezclados, entre felicidad y tristeza, recuerdos, todo está mezclado", expresó Eyad Amawi, un coordinador de ayuda desplazado en el centro de Gaza, quien manifestó su mayor temor: que Israel cree obstáculos para la implementación del acuerdo.