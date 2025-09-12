Absuelven a una mujer coreana tras haberle mordido la lengua a un violador hace 61 años: "Finalmente soy inocente"

El Tribunal de Distrito de Busan ha revertido una condena que pesaba sobre la mujer coreana Choi Mal-ja desde 1964, declarándola libre de toda culpa por un acto que ahora se reconoce como legítima defensa.

Un tribunal ha reconocido oficialmente que Choi actuó de manera proporcionada cuando mordió la lengua de su atacante durante un intento de violación. La magistrada determinó que su reacción fue una respuesta natural ante una vulneración injusta de su integridad personal.

Choi, entonces una joven de 18 años, fue criminalizada después de defenderse de un ataque sexual, mientras su agresor recibió una sanción mínima. La reapertura del caso, impulsada por el movimiento #MeToo en 2018, evidenció las irregularidades del proceso original. Los fiscales reconocieron públicamente el daño causado, ofreciendo una disculpa oficial por el sufrimiento infligido durante décadas.

Los testimonios y documentos revelan interrogatorios completamente inapropiados, donde se cuestionaba incluso la posibilidad de que Choi sintiera algún tipo de afecto por su agresor, una perspectiva que resulta absolutamente inaceptable.

Un caso con el que finalmente se ha hecho justicia

Choi, que ahora tiene 79 años, gritó: "¡Yo, Choi Mal-ja, finalmente soy inocente!" el miércoles después de que un juez de la ciudad de Busan dictaminara que actuó en defensa propia. Los partidarios de Choi levantaron carteles que decían "¡Choi Mal-ja lo logró!" y "Choi Mal-ja tuvo éxito" afuera del tribunal de distrito.

Durante un nuevo juicio en julio, a Choi le dijeron que sus acciones eran una respuesta proporcionada a "una violación injusta de su integridad física y su autodeterminación sexual". La habían animado en varias ocasiones a abandonar el caso y le dijeron que seguir adelante sería como "golpear una piedra con huevos", informó la agencia de noticias coreana Yonhap.