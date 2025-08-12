Guerra de Gaza
Dinamarca anuncia un próximo lanzamiento de ayuda humanitaria aérea en Gaza
el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Ramussen, ha matizado que no es un método "óptimo" para suministrar ayuda humanitaria, sino una "solución de emergencia"
El Gobierno danés ha anunciado este martes que enviará un avión de transporte Hércules a la franja de Gaza para lanzar desde el aire ayuda humanitaria.
"Hemos decidido participar en un lanzamiento aéreo de ayuda sobre Gaza. Hay una ventana abierta hasta finales de agosto en la que Israel ha permitido la entrada a su espacio aéreo", ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Ramussen, al término de una reunión del Parlamento danés.
Rasmussen ha señalado que no es un método "óptimo" para suministrar ayuda humanitaria, sino una "solución de emergencia", y no quiso especificar en qué consistirá la contribución danesa.
"Tampoco podemos garantizar que se podrá llevar a cabo, porque hay que solucionar algunas cosas, pero podríamos realizar de uno a dos lanzamientos en esa ventana", dijo Rasmussen.
El Ministerio de Defensa italiano informó el pasado sábado del vuelo del primer avión del país con ayuda humanitaria a la población de Gaza y que por el momento consistirá en uno al día durante una semana.
Más de 61.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.
