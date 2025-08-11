Dos hombres, condenados en Indonesia a 80 azotes públicos por mantener relaciones homosexuales

Un tribunal islámico de la Sharia, en la conservadora provincia indonesia de Aceh, ha condenado este lunes a dos hombres a 80 azotes públicos a cada uno después de que la policía religiosa islámica los sorprendiera manteniendo relaciones sexuales entre ellos.

Según han informado desde AP, el juicio en el Tribunal Distrital de la Sharia en Banda Aceh, la capital provincial, se celebró a puerta cerrada. La pareja, de 20 y 21 años, fue arrestada en abril después de que residentes los vieran entrar al mismo baño en el parque municipal Taman Sari, en Banda Aceh, y lo denunciaran a la policía de la Sharia, que patrullaba la zona. Esta irrumpió en el baño y sorprendió a los dos hombres besándose y abrazándose, lo que el tribunal consideró un acto sexual.

Aceh se considera más devota que otras zonas de Indonesia, de mayoría musulmana, y es la única provincia a la que se le permite observar una versión de la Sharia islámica.

El veredicto de este lunes marca la quinta vez que Aceh condena a personas a azotes públicos por homosexualidad desde que se implementó la ley islámica en 2015 como una concesión del Gobierno para poner fin a una prolongada rebelión separatista. El código penal nacional de Indonesia no regula la homosexualidad, y el gobierno central no tiene la facultad de derogar la Sharia en Aceh.