El Ejército israelí confirma la entrada de sus tanques en la ciudad de Gaza

A través de la red social X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee ha confirmado la entrada de sus tanques en la ciudad de Gaza. Se trata de un paso más en la ofensiva llevada a cabo en las dos últimas semanas con el fin de, asegura, "aumentar la preparación para la nueva fase de combate".

Adraee ha añadido que en los últimos días "docenas de objetivos terroristas" han sido abatidas para "aislar la zona de combate y permitir que las fuerzas de la división entren en el terreno" y que las fuerzas de la FDI van a continuar "operando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel".

Este paso refuerza las declaraciones realizadas por el ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hace unos días, cuando advirtió de que los ataques iban a intensificarse y avisó a la población de que huyeran de la ciudad de Gaza, así como por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que "Gaza está ardiendo" y que los soldados "luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás".

El ministerio de Salud, controlado por Hamás, ha elevado la cifra de palestinos muertos hasta casi 65.300.

Este domingo, Netanyahu ha asegurado que ""luchará" en Naciones Unidas y en cualquier otro foro contra la "propaganda falsa" y la ola de reconocimientos internacional al Estado palestino. Reino Unido, Canadá y Australia han sido los últimos en confirmar este reconocimiento.

El primer ministro israelí quiere hacerse oír en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar el martes en nueva York, donde prevé verse de nuevo con su "amigo" Donald Trump.