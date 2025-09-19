Hong Kong evacuará a 6.000 residentes tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Hong Kong se encuentra en estado de alerta tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un sitio de construcción en el barrio de Quarry Bay. Este hallazgo ha llevado a las autoridades a implementar un plan de evacuación que afectará a aproximadamente 6.000 residentes de 18 edificios cercanos, destacando una vez más los peligros que representan los vestigios bélicos en la metrópoli.

El artefacto explosivo, que mide cerca de 1,5 metros y pesa alrededor de 450 kilos, fue encontrado durante trabajos de excavación y se considera "plenamente operativo", lo que implica un riesgo elevado de detonación. "La magnitud del peligro asociado a la desactivación de este tipo de bombas nos ha obligado a activar el plan de evacuación de emergencia", indicó Andy Chan, comandante del distrito de la Policía hongkonesa.

La evacuación está programada para la noche del viernes, con la desactivación del artefacto prevista para comenzar a primera hora del sábado. Las autoridades han estimado que este proceso podría prolongarse hasta 12 horas. El explosivo contiene aproximadamente 227 kilos de materia explosiva, lo que podría ocasionar daños significativos y numerosas víctimas si no se maneja de manera adecuada.

La excolonia británica, que fue un importante escenario de combates durante la Segunda Guerra Mundial, ha experimentado en los últimos años un aumento en el hallazgo de bombas no detonadas. En un incidente similar en mayo de 2018 en el distrito de Wan Chai, se evacuaron 1.200 personas tras el descubrimiento de otra reliquia de la misma época.

El hallazgo de explosivos de este tipo no es un fenómeno aislado en Hong Kong. Con el desarrollo urbano constante, tanto excursionistas como trabajadores de construcción han encontrado ocasionalmente estos peligrosos vestigios. Las autoridades han subrayado la necesidad de seguir estrictos protocolos de seguridad para garantizar la protección de la población civil.

La situación actual pone de manifiesto la urgencia de un enfoque riguroso en el manejo de restos bélicos en la región. La evacuación masiva plantea desafíos logísticos considerables, y las autoridades se están esforzando por asegurar que los residentes sean trasladados a ubicaciones seguras durante el tiempo que dure la desactivación de la bomba.