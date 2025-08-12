India responde a la amenaza nuclear de Paquistán y afirma que no se doblegará

India ha arremetido contra las recientes declaraciones del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, quien, desde territorio estadounidense, advirtió de que Pakistán podría emplear su arsenal nuclear contra India y “arrastrar a medio mundo” en caso de una amenaza crítica.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores indio ha tildado estas palabras de “provocación irresponsable”, poniendo en duda la fiabilidad del control nuclear paquistaní y su connivencia con organizaciones terroristas.

El portavoz Randhir Jaiswal ha expresado su decepción por el hecho de que estas afirmaciones se realizaran desde un país aliado como Estados Unidos, y ha subrayado que India no se doblegará ante intentos de intimidación nuclear.

Munir también amenazó con atacar infraestructuras clave, como presas, si India interfiere en el suministro hídrico paquistaní, y reiteró que Cachemira es vital para su nación.

Fuentes oficiales indias han denunciado que estas declaraciones evidencian el control militar sobre Pakistán, alertando sobre posibles acciones violentas encubiertas por su capacidad misilística y nuclear. Nueva Delhi ha reafirmado su compromiso con la defensa de su soberanía frente a cualquier agresión.