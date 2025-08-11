Israel advierte a Australia de que reconocer el Estado palestino es una recompensa al terrorismo

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha declarado este lunes que reconocer ahora el Estado de Palestina es un grave error y una "recompensa" al terrorismo, después de que el primer ministro de Australia anunciara que su país dará ese paso durante la Asamblea de Naciones Unidas.

También Nueva Zelanda anunció este lunes que se plantea reconocer el Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU, que tendrá lugar en septiembre.

"Estas declaraciones de Australia y otros países son una recompensa al terrorismo, un premio a los enemigos de la libertad y la democracia. Es un grave y peligroso error que no va a ayudar a ningún palestino y, lamentablemente, no traerá de vuelta a ningún rehén", ha declarado Herzog.

El presidente de Israel ha respondido así al anuncio del primer ministro de Australia durante la inauguración del nuevo Museo del Knéset (parlamento) de Jerusalén, situado en la sede que ocupaba la institución de 1950 a 1966. Allí, Herzog ha añadido: "Me pregunto, por ejemplo, qué habrían dicho los miembros del Knéset en aquellos días sobre la intención del primer ministro de Australia de reconocer el Estado de Palestina". "Lo digo aquí enérgicamente al mundo entero: Israel siempre ha luchado, y siempre luchará, por la paz con nuestros vecinos, incluidos los palestinos". Ha agregó que "cuando Israel lucha contra el terror cruel, lo hace por el bien de la paz y por el bien del mundo libre".

Las declaraciones de Herzog se producen después de que el Gabinete de Gobierno de Australia decidiera esta mañana en Camberra, siguiendo la estela de otros países como Francia y Reino Unido y tras las críticas del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza, que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones.