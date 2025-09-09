Israel ataca a líderes de Hamás en Qatar

El Ejército de Israel ha anunciado que ha perpetrado un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamás en Qatar. La cadena catarí Al Jazeera ha confirmado que se habían escuchado explosiones en Doha, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

Más tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha justificado el ataque israelí por el atentado del lunes en Jerusalén, que causó seis muertos tras un tiroteo de dos terroristas de Hamás.

En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu ha informado que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás. Hoy, ha asumido la "responsabilidad total" del ataque, que llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que Qatar es uno de los principales mediadores.

Por su parte, una fuente del movimiento palestino ha informado a Efe que la delegación negociadora del grupo palestino Hamás sobrevivió al bombardeo aéreo israelí lanzado en Doha, que tuvo como objetivo un edificio donde estaban celebrando una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

Esta información ha sido suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, también ha afirmado que el ataque contra un edificio residencial en Doha tuvo como objetivo "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha", sin identificar quiénes eran. "Si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles", sentenció Al Ansari.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Qatar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.