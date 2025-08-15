Israel bombardea presuntas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano

Israel bombardeó en la noche del jueves al menos dos áreas del sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo instalaciones pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá, en medio de las nuevas políticas adoptadas para el desarme del movimiento.

Cazas israelíes lazaron al menos dos ataques contra la zona de Jouret Khader al Qatrani, en Jezzine, y alcanzaron al mismo tiempo el área de Wadi Barghaz, en Hasbaya, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer más detalles.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado mes de noviembre, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que sus fuerzas bombardearon varias infraestructuras subterráneas de Hizbulá en la región meridional del país vecino, donde considera la presencia de este tipo de instalaciones como una violación "flagrante" del acuerdo de alto el fuego.

El mismo jueves, un bombardeo contra un vehículo que circulaba por la localidad fronteriza de Aitaroun hirió a dos personas, según un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud del Líbano.

Este tipo de acciones siguen en medio de los esfuerzos del Gobierno libanés para desarmar a Hizbulá, a la espera de que el Ejército de la nación entregue a finales de este mes un plan detallado para abordar el proceso antes del próximo 31 de diciembre.