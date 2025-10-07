Israel rinde homenaje a las víctimas de su 11-S

Los israelíes se reunieron ayer para conmemorar el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre, cuando terroristas de Hamás irrumpieron en el sur de Israel desde Gaza, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251. En todo el país, se celebraron actos de recuerdo previos a la ceremonia oficial del Gobierno, prevista para la próxima semana y organizada según el calendario hebreo.

Algunos familiares, amigos y supervivientes viajaron al lugar donde se celebró el festival de música Nova, escenario de una de las peores masacres de aquel día, en la que murieron casi 400 jóvenes israelíes. Como el aniversario coincide con la festividad judía de Sucot, no hubo ceremonia oficial. Sin embargo, decenas de personas acudieron al lugar para rendir homenaje a las víctimas, cuyas fotografías permanecen expuestas. A las 6:29 de la mañana, hora exacta en que comenzó el ataque, los asistentes guardaron un minuto de silencio.

Mientras, las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás se reanudaron ayer en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheik. Las partes y los mediadores, Egipto, Qatar, a quienes pronto se les unirá EE UU, debaten la propuesta de Donald Trump, de poner fin a la guerra en Gaza, coincidiendo con el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre.

Si bien funcionarios israelíes han señalado a diversos medios que las negociaciones se limitarán a unos pocos días, el cronograma general de la ronda actual aún no está nada claro, y repiten, así como lo hizo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que las conversaciones se llevan a cabo bajo la amenaza de una nueva acción militar si fracasan los esfuerzos. El mandatario dijo que conseguirían la liberación de los rehenes y el desarme de Hamás «por las buenas o por las malas».

Los medios egipcios publicaban ayer titulares más optimistas, informando que los asesores principales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, ya habían llegado al país y se esperaba que se unieran formalmente a las negociaciones. Un funcionario egipcio familiarizado con las conversaciones declaró a agencias que las partes ya habían acordado la mayoría de los puntos de la primera fase del plan, que exige la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un alto el fuego.

Los funcionarios qataríes mostraban una postura más cautelosa. En declaraciones a la prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, declaró: «Las negociaciones de ayer en Sharm el Sheij duraron cuatro horas y se centraron en los obstáculos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza». Añadió que era «demasiado pronto para hablar de optimismo o pesimismo».

El portavoz aseguró que «aún quedan muchos asuntos por resolver. Estamos comprometidos a poner fin a la guerra en Gaza, a poner fin a la ocupación israelí y a garantizar la entrega de ayuda. Existe un firme compromiso estadounidense para lograr un alto el fuego». Según él, los desacuerdos no se refieren necesariamente a los 20 puntos principales del plan de Trump, sino a cómo se implementaría cada uno. «Estamos trabajando con la parte estadounidense para encontrar un plan que pueda implementarse rápidamente sobre el terreno», declaró Al Ansari.

Se sabe que Hamás ha solicitado aclaraciones sobre el cronograma particular de la retirada israelí de la Franja de Gaza y también que sigue buscando garantías internacionales para el fin permanente de la guerra. Las autoridades israelíes han asignado solo unos días para las negociaciones actuales. El primer ministro instruyó a su equipo negociador para que no permita que Hamás se desvíe del plan de Trump ni del mapa de retirada que lo acompaña, según allegados a las negociaciones. También ordenó al equipo que no permita que Hamás introduzca nuevos temas, basándose en que Israel ya ha aceptado la propuesta de EE UU.

Las conversaciones que comenzaron el lunes aún se encuentran en sus etapas iniciales y hasta ahora dicen estar coordinando aspectos técnicos. Se espera que los enviados estadounidenses aumenten la presión sobre ambas partes para avanzar hacia un acuerdo. Se espera que el ministro israelí, Ron Dermer, quien encabeza la delegación israelí, llegue a Egipto al día siguiente.

Si no se logran avances, los funcionarios estadounidenses podrían presentar una propuesta final de compromiso. Fuentes israelíes afirman percibir un nivel inusual de determinación por parte de EE UU y otros mediadores, pero sigue siendo incierto si Hamás comparte esa urgencia.

Los funcionarios israelíes temen que Hamás pueda plantear demandas problemáticas respecto a la liberación de terroristas convictos, las vías de retirada de las fuerzas israelíes y el plazo para la liberación de rehenes. A diferencia de rondas anteriores, los mediadores parecen dispuestos a ejercer presión directa sobre Hamás, incluyendo un ultimátum: la no aceptación del plan de Trump podría conllevar la expulsión de hombres de Hamás de Qatar y Turquía.