Marco Rubio visita Qatar tras el ataque de Israel contra una delegación de Hamás en Doha

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó este martes a Doha, procedente de Israel, para abordar con los responsables cataríes la situación regional tras el ataque israelí de la semana pasada contra una delegación negociadora de Hamás en este país del golfo Pérsico.

El político estadounidense mantuvo conversaciones en Doha con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el primer ministro y ministro de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, de acuerdo con un escueto comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. "El secretario Rubio reafirmó la sólida relación bilateral entre Estados Unidos y Qatar y agradeció a Qatar sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y repatriar a todos los rehenes", de acuerdo con la nota, que afirmó el "firme apoyo" de Washington "a la seguridad y la soberanía" de su aliado árabe.

Por su parte, el portavoz del ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, dijo a la cadena Al Jazeera que Rubio y el emir conversaron sobre "la alianza estratégica entre ambos países", en particular en el ámbito de defensa tras el ataque israelí que provocó una gran indignación entre las autoridades del país del golfo Pérsico.

Qatar, el principal mediador en la guerra de Gaza junto a EE UU y Egipto, considera que "las negociaciones no parecen realistas ahora" porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "quiere asesinar a todos con los que negocia y bombardea al Estado mediador", de acuerdo con Al Ansari.

"El mensaje a Netanyahu es que no se continuará violando el derecho internacional sin rendir cuentas. Estamos decididos a defender nuestra soberanía y a tomar medidas para evitar que se repitan ataques", señaló el portavoz en declaraciones recogidas por la cadena catarí.

Rubio dijo antes de su viaje a Qatar que su país quiere que Doha siga desempeñando su labor de mediación para liberar a los 48 rehenes que siguen en manos del grupo islamista palestino Hamás.

Subrayó también que queda "poco tiempo", "tal vez unas pocas semanas", para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino, después de que Israel empezara su operación militar para ocupar la ciudad de Gaza.

El bombardeo israelí del pasado día 9 en Qatar tuvo como blanco la delegación negociadora de Hamás mientras debatía una propuesta de EE UU para desbloquear las estancadas negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de los rehenes. Esa acción, que provocó la muerte de seis personas, fue calificada por Doha como "traición", "terrorismo de Estado" y "agresión directa" contra su soberanía. Qatar aseguró, no obstante, que seguirá trabajando para poner fin a la guerra en Gaza.

El viaje de Rubio a Qatar se produce después de que más de 50 jefes de Estado y representantes de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), reunidos el lunes en Doha, acusaran a Netanyahu de "negarse a lograr la paz" en Oriente Medio por su guerra en Gaza y la agresión en Qatar.

El temor y la duda que suscitó ese bombardeo llevó a los socios de Qatar en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán, Kuwait y Baréin-, todos aliados de EE UU, a anunciar también el lunes la reactivación de los mecanismos de defensa conjunta entre ellos.