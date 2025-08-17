Al menos 29 heridos en un terremoto de magnitud 5,8 en Indonesia

Al menos 29 personas han resultado heridas este domingo después de que un terremoto de magnitud 5,8 sacudiera la provincia de Poso, en las islas Célebes del archipiélago indonesio.

El temblor fue detectado a las 5.34 hora local (21.34 GMT del sábado) por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, el cual situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro 15 kilómetros al norte de Poso.

Abdul Muhari, funcionario de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres en Indonesia, ha indicado que el terremoto ha causado daños materiales y heridas a 29 personas. "De ellas, 13 han sido trasladadas al Hospital General Regional de Poso y dos están en situación crítica", ha especificado. El resto de los afectados han sido trasladados a otros centros sanitarios.

Muchos de los heridos se encontraban en la iglesia Elim del pueblo de Masani, en la provincia de Poso, en el la parte central de las islas Célebes, donde conviven cristianos y musulmanes.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 temblores, la mayoría de ellos moderados. Sin embargo, en septiembre de 2018, un terremoto y un tsunami en las Célebes se cobró la vida de más de 4.300 personas, en una de las mayores catástrofes recientes del país.