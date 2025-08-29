Al menos 841 personas han sido ejecutadas en 2025 en Irán

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura haber observado "un incremento significativo en el número de ejecuciones durante la primera mitad de 2025" en Irán .

"Las autoridades iraníes ejecutaron a al menos 841 personas desde el inicio del año y hasta el 28 de agosto de 2025", dijo a la prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani. "Dada la falta de transparencia" de la República Islámica, la situación podría ser mucho "peor", subrayó la funcionaria.

Ejecuciones públicas

Sólo en el mes de julio, Irán ejecutó a al menos 110 personas, es decir el doble de los ajusticiados en julio de 2024. "El elevado número de ejecuciones denota un patrón sistemático de empleo de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado", ha asegurado la portavoz, que lamentó en particular el recurso a ejecuciones públicas en Irán. Shamdasani dice haber documentado siete casos de este tipo desde el inicio del año, algo que describió como "un ultraje a la dignidad humana".