Mueren al menos seis soldados del Ejército sirio tras un ataque con drones por parte del Ejército de Israel

Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto a consecuencia de un ataque con drones por parte del Ejército de Israel contra una localidad ubicada al sur de Damasco, la capital del país, según han confirmado las autoridades de Siria, que han denunciado estos nuevos bombardeos israelíes contra su territorio.

El Ministerio de Exteriores sirio ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, que el ataque ha tenido como objetivo "una unidad del Ejército sirio cerca de la localidad de Al Kisuá, en los alrededores de Damasco", antes de confirmar que el bombardeo "ha causado la muerte de seis soldados".

"Siria expresa su firme condena y denuncia por este ataque", se ha señalado en el comunicado, enfatizando que representa "una grave violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas y una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Siria", en el contexto de "políticas agresivas de la ocupación israelí, destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad en la región".

El Ministerio ha reafirmado su "compromiso" con el "derecho a la legítima defensa" y ha solicitado a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU, que "asuma sus responsabilidades legales y morales para poner fin a estos repetidos ataques y obligar a las autoridades israelíes de ocupación a cesar sus violaciones contra Siria, su pueblo y sus instituciones nacionales".

El Ejército israelí aún no ha confirmado su participación en estos ataques, que han aumentado después de que Bashar Al Assad fuera derrocado en diciembre de 2024 por parte de yihadistas y rebeldes liderados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).