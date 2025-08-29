La policía de Malasia arresta a más de 400 integrantes de una empresa con lazos al Manchester United

La policía de Malasia ejecutó una redada masiva en Kuala Lumpur que resultó en la detención de más de 400 sospechosos vinculados a fintech, una empresa con conexiones al Manchester United. El operativo, desarrollado en un edificio de cinco plantas, marca un punto de inflexión en la lucha contra los centros de llamadas fraudulentos que operan en la región bajo apariencia de legalidad. Los detenidos fueron trasladados bajo estricta vigilancia al Departamento de Policía de Travers en Bangsar para su procesamiento correspondiente.

El jefe de la policía local, Fadil Marsus, confirmó que las investigaciones continúan y anunció que próximamente se celebrará una conferencia de prensa para revelar detalles adicionales sobre el caso. Imágenes compartidas en redes sociales documentaron el momento en que los agentes incautaban pruebas en bolsas de plástico negro mientras procedían al arresto masivo de los presuntos estafadores.

Contexto del crimen organizado en Malasia

Malasia ha sido escenario recurrente de operaciones delictivas organizadas a través de centros de llamadas que frecuentemente operan desde lujosos condominios y emplean personal extranjero. Estas redes criminales despliegan sofisticadas estrategias para cometer fraudes que incluyen estafas de inversión, suplantación de identidad gubernamental y esquemas de juego en línea, afectando tanto a víctimas locales como internacionales.