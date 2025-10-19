Un potente incendio arrasa una terminal del aeropuerto de Daca en Bangladesh

Un incendio de gran magnitud ha afectado este sábado el terminal de carga del aeropuerto internacional Hazrat Shahjalal de Dacca, la capital de Bangladesh. El fuego se declaró por la tarde y generó una densa nube de humo negro que invadió parte de la pista, obligando a desviar o retrasar numerosos vuelos. Aunque el terminal principal de pasajeros no fue alcanzado por las llamas, las operaciones aéreas se vieron seriamente perturbadas.

Talha bin Zasim, portavoz de los servicios de emergencia, informó que al menos 37 unidades de bomberos participaron en las labores de extinción. Las llamas se propagaron rápidamente por el área de almacenamiento de mercancías, lo que obligó a solicitar refuerzos de las fuerzas de seguridad. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que no se han registrado víctimas mortales, aunque varios trabajadores fueron evacuados por inhalación de humo.

Según Dhaka Tribune, el incendio afectó contenedores con productos textiles, electrónicos y farmacéuticos destinados a exportación. Las pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas, pero se estima que decenas de toneladas de mercancía quedaron inutilizadas. Las aerolíneas de carga han suspendido temporalmente sus operaciones en el aeropuerto, mientras se evalúa la seguridad estructural del terminal afectado.

El Ministerio de Aviación Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio. Se barajan hipótesis como un cortocircuito en el sistema eléctrico del almacén o una explosión accidental de materiales inflamables. Las autoridades han prometido reforzar los protocolos de seguridad en todas las instalaciones aeroportuarias del país. Moinul Ahsan, alto funcionario de la Dirección de Salud, indicó que al menos cuatro personas fueron hospitalizadas con heridas leves.

Hazrat Shahjalal es el principal aeropuerto de Bangladesh y un punto estratégico para el comercio internacional, especialmente en el sector textil. El incidente ha generado preocupación entre exportadores y operadores logísticos, que temen retrasos prolongados en las rutas de distribución hacia Europa y Asia. La Cámara de Comercio de Dacca ha solicitado medidas urgentes para restablecer la normalidad operativa.