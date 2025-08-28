Putin y Kim Jong-un asistirán al gran desfile militar de China

El próximo día 3 de septiembre China realizará una gran exhibición de poder militar en las calles de Pekín durante el desfile que conmemorará el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, el Día de la Victoria, tras la rendición formal de Japón. Durante este destacado evento, Xi Jinping pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso.

Los preparativos ya se han puesto en marcha y al acto acudirán, entre otros mandatarios, los líderes de Rusia y de Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-un.

Ningún líder occidental estará entre la veintena de jefes de Estado y de Gobierno, con la excepción de Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, miembro de la Unión Europea.

Además, la agencia estatal Xinhua ha informado de que también se espera la presencia de mandatarios destacados como el cubano Miguel Díaz-Canel o el bielorruso Alexander Lukashenko, así como otros líderes asiáticos, como el general líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, o el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Durante los años de guerra, «los pueblos de China y Corea del Norte se apoyaron mutuamente y lucharon juntos contra la agresión japonesa», dijo ese jueves el viceministro asistente de Exteriores chino, Hong Lei, al comentar el inusual viaje de Kim a China, invitado por Jinping, cuyo anuncio, por parte de la agencia estatal norcoreana KCNA, se produce días después de que Donald Trump dijera durante la cumbre con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, que le gustaría reunirse con el líder norcoreano.