Rusia defiende como prioritaria su asociación estratégica con India tras la imposición de aranceles de Trump al país asiático

Un día después de la firma del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso, de manera que el gravamen total a las importaciones del país asiático desde EE UU se incremente al 50 %, Rusia ha defendido este jueves como prioritaria la asociación estratégica con el país asiático durante la visita del asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval.

Según informas las agencias locales, Serguei Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, ha dicho que "Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo. Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India".

Shoigú añadió que Moscú está decidida a continuar "la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas" y destacó que la base del diálogo de confianza entre ambos países se cimentará en los contactos regulares entre Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Doval aseguró que Delhi valora esta cooperación estratégica con Moscú y afirmó que su país espera la visita de Putin este mismo mes, una información que el Kremlin aún no ha confirmado.