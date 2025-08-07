Yakarta anuncia ayuda aérea a Gaza y evacuación para tratamiento de 1.000 heridos

Indonesia ha anunciado este jueves que lanzará ayuda alimentaria desde dos aviones sobre Gaza, ante la severa escasez de alimentos que enfrenta. Además, prevé evacuar a unos 1.000 palestinos heridos para que reciban tratamiento médico en el país del Sudeste Asiático.

Tras la orden del mandatario de Indonesia, Prabowo Subianto, al Gobierno de sumarse al envío de ayuda humanitaria aérea para el enclave, el portavoz del despacho presidencial, Hasan Nasbi, ha informado de que "se están preparando dos aviones de transporte Hércules para lanzar ayuda alimentaria", así como que Prabowo también ha ordenado brindar asistencia médica a aproximadamente 1.000 gazatíes afectados por la guerra, personas que "podrían haber sido alcanzados por una bomba, escombros o cualquier otra cosa" en la Franja de Gaza.

Según informa EFE, Indonesia prevé establecer un centro médico en la isla de Galang, a unos 1.230 kilómetros al norte de Yakarta, para recibir a los lesionados y sus familiares, para que sean atendidos y posteriormente devueltos a sus lugares de origen.

Al respecto, el ministro indonesio de Exteriores, Sugiono, ha explicado en una rueda de prensa que este es un proceso en curso por el que Prabowo ya ha hablado con varios líderes de Oriente Medio para llevarlo a cabo, con la aprobación de todas las partes involucradas, entre ellos Jordania, Egipto y la Autoridad Palestina.

Según el Ministerio de Sanidad del enclave, el Ejército israelí mató en las últimas dos semanas a decenas de personas cuando iban a buscar comida o cualquier tipo de ayuda humanitaria, buena parte de ella entregada por vía aérea.