Atan a un pasajero borracho en un avión después de que una azafata se negase a servirle más alcohol

Un vuelo con destino a Dubái se convirtió en un escenario de gran tensión este miércoles, cuando un pasajero ebrio fue reducido por la tripulación tras un comportamiento amenazante tanto verbal como físico. El incidente, captado en video, sacudió a los demás viajeros.

La situación escaló rápidamente después de que una azafata negase al pasajero más alcohol, desencadenando una reacción desproporcionada.

La tripulación intervino con firmeza cuando el individuo comenzó a proferir insultos y amenazas, especialmente contra una azafata a quien agredió verbalmente. Ante la creciente agresividad, los miembros del personal tomaron la decisión de inmovilizarlo para prevenir mayores consecuencias.

Medidas de seguridad en altura

La pasajera India Sherwin, de 20 años, testigo del acontecimiento, describió la experiencia al Daily Mirror como aterradora. El personal de vuelo logró reducir al pasajero utilizando grilletes de plástico, neutralizando la amenaza potencial en un espacio tan limitado como un avión.

Al aterrizar en Dubái, las autoridades locales esperaban para escoltar al pasajero. La compañía del vuelo Fly Emirates, reafirmó su compromiso con la seguridad de pasajeros y tripulación, destacando que el comportamiento bajo los efectos del alcohol no será tolerado. La aerolínea subrayó la importancia de contar con personal entrenado en gestión de crisis y mitigación de riesgos.