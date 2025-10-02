Varios heridos tras ser atropellados y apuñalados junto a una sinagoga de Manchester en pleno Yom Kippur

La policía de Manchester investiga un ataque ocurrido esta mañana frente a la sinagoga Heaton Park, en Middleton Road. Según las autoridades, cuatro personas resultaron heridas en un ataque con coche y un apuñalamiento. Posteriormente, agentes armados dispararan al sospechoso en el lugar del incidente. Los servicios de emergencia confirmaron que varias unidades médicas y de seguridad se desplazaron de inmediato para atender a los heridos. El estado del atacante aún no ha sido confirmado oficialmente, pero se cree que permanece con vida.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, calificó el suceso de “grave”, pero aseguró que “el peligro inmediato parece haber pasado” gracias a la rápida actuación de la policía y al apoyo del personal de seguridad de la sinagoga. El Servicio de Ambulancias del Noroeste informó de que trata el hecho como un “incidente importante” y que sus equipos están evaluando la situación en coordinación con otros cuerpos de emergencia. Burnham pidió a la población evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

Este incidente tiene lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario religioso judío.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se pronunció desde Copenhague, donde participa en una reunión de la Unión Europea, y calificó de “horroroso” el ataque ocurrido frente a la sinagoga de Crumpsall. A través de una breve publicación en redes sociales, Starmer expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia y de todos los socorristas implicados en la operación. Fuentes autorizadas aseguraron que Starmer volverá a Londres para presidir la reunión del comité de emergencias Cobra.

La Policía de Manchester confirmó que se activó el protocolo “PLATO”, la alerta nacional diseñada para responder a un “ataque terrorista merodeador”, lo que refleja la gravedad con la que se ha tratado el incidente. Aunque el peligro inmediato parece haber sido neutralizado, las autoridades mantienen un despliegue de seguridad en la zona y piden a la ciudadanía evitar acercarse al lugar mientras continúan las investigaciones. El alcalde Andy Burnham insistió en que la situación fue controlada con eficacia y reiteró su reconocimiento tanto a la policía como al personal de seguridad de la sinagoga por su rápida actuación.