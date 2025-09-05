Australia, indignada con un turista e influencer estadounidense que se grabó molestando y 'luchando' contra un cocodrilo

El influencer de fauna salvaje Mike Holston, conocido como “The Real Tarzann”, desató una fuerte controversia al compartir en sus redes sociales un vídeo en el que parece luchar con un cocodrilo de agua dulce en las orillas de Queensland, Australia.

En la grabación, Holston provoca al animal desde una barca, lo coge y parece inmovilizarlo en la orilla mientras su brazo sangra tras recibir un mordisco. A pesar de la herida, el influencer parece estar disfrutando el momento, calificándolo como la realización de un sueño de infancia.

Detalles del incidente

La organización animalista Community Representation of Crocodiles (CROC) reaccionó con contundencia, calificando el comportamiento como “angustioso” para el animal y totalmente ilegal según la Nature Conservation Act del estado, la ley que regula la protección de la fauna y la flora en Queensland. Además, advirtió de que este tipo de publicaciones, compartidas en redes con millones de visualizaciones, pueden sentar precedentes peligrosos. La normativa australiana contempla multas de aproximadamente 16.000 euros por interferir deliberadamente con un cocodrilo.

El vídeo obtuvo más de 800 000 visualizaciones en menos de 24 horas, lo que refleja tanto el impacto como el alcance del contenido. Holston se muestra excitado y despreocupado: “¡Me cogió a mí, pero yo lo tengo sujeto a él!”, exclama mientras mantiene al animal por el cuello, incluso bromeando con la fuerza del reptil una vez que se libera y se aleja.

El caso se suma a otros incidentes protagonizados por visitantes extranjeros que han generado polémica por su interacción irresponsable con la fauna australiana. Un antecedente reciente fue el de Samantha Jo Strable, criticada duramente tras manipular una cría de wombat.