Un autobús que trasladaba a los asistentes de un funeral vuelca y causa la muerte de 25 personas

Un trágico accidente en Kisumu, al suroeste de Kenia, cobró la vida de al menos 25 personas cuando un autobús que transportaba a asistentes de un funeral perdió el control y volcó en una zanja durante la noche del viernes.

El vehículo viajaba desde Kakamega hacia Kisumu cuando, al aproximarse a una rotonda, el conductor conducía a alta velocidad y no pudo mantener el control, lo que provocó la caída del autobús en una zanja, según informó Peter Maina, oficial regional de tráfico en la provincia de Nyanza.

Entre los fallecidos se encuentran diez mujeres, diez hombres y una niña de diez años. Además, 29 personas resultaron heridas en el accidente, cuatro de las cuales fallecieron posteriormente en el hospital, según confirmó Fredrick Ouma Oluga, responsable principal de los servicios médicos en Kenia.

Este suceso ha causado conmoción en la región y ha generado demandas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad vial, un tema crítico en Kenia donde las carreteras suelen ser angostas y en mal estado, y donde los accidentes de tráfico son frecuentes. La policía local suele señalar que la excesiva velocidad es una de las principales causas de estos incidentes.

Cabe destacar que, solo un día antes, otro accidente en la ciudad de Naivasha, condado Nakuru, dejó nueve personas muertas tras una colisión de autobuses, aumentando la preocupación por la seguridad en las vías kenianas.