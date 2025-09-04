El autor del atropello masivo durante las celebraciones del Liverpool asegura que es inocente

Paul Doyle, un residente de 53 años en Croxteth, Liverpool, compareció ante el tribunal para enfrentar 31 cargos relacionados con un violento suceso durante el desfile de celebración tras la victoria de los reds en la última Premier League. La policía de Merseyside reveló que el incidente ocurrió en Water Street, donde un vehículo impactó contra grupos de personas, resultando en 134 personas heridas.

Durante la audiencia por videoconferencia, Doyle se declaró no culpable de las múltiples acusaciones, que incluyen 18 cargos de intento de causar lesiones graves con intención, 9 cargos de causar lesiones graves, 2 cargos de heridas intencionales, además de conducción peligrosa y altercado público.

Las víctimas abarcan un rango de edad amplio, desde bebés de seis meses hasta adultos de 77 años. El vehículo involucrado fue utilizado durante la embestida, cuando la afición celebraba el segundo título del club en la era de la Premier League. El momento coincidió con el desplazamiento de personas por la zona portuaria tras el acto oficial.

Las autoridades continúan investigando los detalles precisos del incidente, mientras el proceso judicial avanza. El juicio está programado para el 24 de noviembre, con una duración estimada de tres a cuatro semanas.

Los servicios de emergencia atendieron a las víctimas, aunque los detalles específicos sobre la atención médica no han sido revelados públicamente. La información disponible se basa en los cargos formales y los comunicados oficiales presentados durante las vistas judiciales.