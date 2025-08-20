Un avance importante para la paz en Ucrania

Durante el último mes, hemos presenciado una creciente pugna por el poder en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con el anuncio de Estados Unidos de su ultimátum a Putin y la intensificación de los ataques de Moscú, tanto en primera línea como contra objetivos civiles. Parecía que el presidente Trump se había metido en una trampa, al enfrentarse a una difícil disyuntiva entre imponer aranceles suicidas a los socios comerciales de Rusia o reconocer su impotencia para tomar medidas cruciales. Sin embargo, apostó por una resolución inmediata del conflicto, comenzando por reunirse con el dictador ruso invitándolo a suelo estadounidense. La medida provocó una indignación pública sin precedentes en todo el mundo, ya que muchos observadores la condenaron como una bienvenida a un «criminal de guerra certificado». Sin embargo, dio sus frutos, ya que, aunque no se anunció un «acuerdo» inmediato, sin duda surgió cierto entendimiento entre ambos durante su cumbre de Anchorage. Creando la sensación generalizada de que se había rendido ante Putin, el presidente Trump facilitó la convocatoria del líder ucraniano a Washington, ya que este temía que Estados Unidos hubiera cambiado de bando en los juegos geopolíticos globales. Los europeos rodearon a Zelenski y lo «escoltaron» a la Casa Blanca, sin intención de luchar por Ucrania a menos que Estados Unidos respaldara este esfuerzo. El lunes, se reveló que los cálculos de Trump han dado como resultado una combinación ganadora que bien podría llevar al fin del conflicto en Ucrania, que dura ya tres años y medio. Su punto fuerte reside, ante todo, en el momento oportuno. El propio Trump necesita encontrar una solución al problema antes de que el Congreso regrese del receso de verano, ya que rechazó un proyecto de ley que pedía aranceles elevados al petróleo ruso, alegando que resolvería el problema por su cuenta. Zelenski comprendió que el avance ruso amenazaba las posiciones defensivas ucranianas y devastaba ciudades ucranianas a un ritmo no visto desde mediados de 2022. Los europeos parecían incapaces de defender a Ucrania por sí solos y estaban profundamente preocupados por la perspectiva de la retirada de Estados Unidos del negocio. Por último, pero no menos importante, Putin empezó a percibir que la economía rusa estaba sobrecargada por el gasto militar, mientras el Gobierno intentaba cumplir con el presupuesto de 2026, que debía presentarse a finales de septiembre.

El otro punto fuerte de la acción de Trump fue, de hecho, que comenzó a hacer lo que nadie más deseaba. Jugó con su reputación durante su reunión con Putin. Declaró abiertamente que las concesiones territoriales eran admisibles para prevenir una terrible pérdida de vidas. Anunció que podía gestionar la nueva arquitectura de garantías de seguridad eludiendo instituciones colectivas como la OTAN o la UE. Ofreció nada menos que una nueva diplomacia itinerante, convenciendo a todos para detener la guerra. Y al final surgió un panorama realista: parecía que Reino Unido estaba agotada, los europeos cansados de gastar dinero y los rusos habían perdido la comprensión del propósito de la guerra y de su posible duración. Además, el medio de negociación más eficaz de Trump fue la humildad que introdujo en el debate. Mientras hablaba con Putin, los europeos se creyeron traicionados y se volvieron más sumisos. Zelenski comprendió que cierta pérdida de territorio era un precio razonable para reunirse con Putin y detener las hostilidades. Una reunión provocó la siguiente, así que después de Anchorage llegó Washington, y la próxima semana podría haber una cumbre trilateral que conduzca a un acuerdo de paz preliminar. Parece que el primer paso fue el más problemático, y fue, después de todo, el presidente Trump quien lo dio contra todo pronóstico.

Diría que los acontecimientos posteriores se desarrollarán con bastante rapidez. Ahora que el proceso de paz ha comenzado sobre la base de una «relación especial» entre Trump y Putin, el presidente estadounidense está interesado en finalizarlo de alguna manera antes de la visita de Putin a Pekín, programada para principios de septiembre. China debería ser excluida de cualquier acuerdo por demostrar que no tiene voz en los conflictos «intraoccidentales», por lo que preveo que tanto la reunión Putin-Zelenski como la cumbre trilateral se celebrarán en agosto. La cuestión territorial se resolverá mediante una frontera temporal a lo largo de la línea del frente actual, mientras que el resto de Donbás permanecerá bajo control ucraniano. Sin embargo, Crimea podría ser reconocida como territorio ruso para complacer a Putin. Esto parece posible, ya que las partes podrían acordar que abandonó Ucrania mediante referéndum sin hostilidades abiertas. Por lo tanto, esta corrección de la frontera no debería considerarse como una redefinición de la misma mediante guerra y agresión, algo prohibido por el Derecho Internacional. Rusia aceptará abandonar sus 300.000 millones de dólares en reservas de divisas congeladas como compensación por las pérdidas de Ucrania, sin negociar otras reparaciones. Para finales de año, el conflicto podría quedar atrás.

Pero incluso si todo esto ocurre, no será el final de un viaje; lo más probable es que se convierta en el punto de partida de uno nuevo, ya que no hay garantías de que Putin llegue a considerar el acuerdo de paz como el definitivo (recuerdo que rompió el tratado sobre las fronteras estatales entre Rusia y Ucrania, que había firmado personalmente, no menos de tres veces).

El nuevo reto para Occidente sería dominar y perfeccionar un sistema de garantías de seguridad para los países no pertenecientes a la OTAN y demostrar que funciona. Si se logra esta última tarea, podrían subsanarse las grietas del orden mundial actual. Pero pase lo que pase mañana, el avance de hoy debe considerarse un ejemplo excepcional de acción colectiva audaz y eficaz, que restaura nuestra fe en el mundo occidental y su unidad.

*Vladislav Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estrategias en Europa de Nicosia (Chipre)