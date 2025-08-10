Un avión choca contra otro mientras se preparaba para despegar en Atlanta, en EE UU: no hay heridos

Un avión comercial de Delta Air Lines con destino a Ciudad de Guatemala colisionó con otra aeronave estacionada mientras se alejaba de la puerta de embarque el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Según la aerolínea, el ala del avión hizo contacto con una aeronave vacía que no tenía pasajeros ni tripulación a bordo.

A bordo del vuelo viajaban 192 pasajeros, junto con dos pilotos y cuatro auxiliares de vuelo. No se reportaron heridos, y los pasajeros fueron trasladados a otro avión tras un retraso en la salida, según confirmó Delta en un comunicado.

El incidente no provocó daños mayores ni afectó otras operaciones en el aeropuerto, uno de los más transitados del mundo. La aerolínea, con sede en Atlanta, no ofreció más detalles sobre las causas del choque ni sobre el estado de ambas aeronaves.

Las autoridades aeroportuarias no han emitido declaraciones adicionales, y el caso sigue bajo revisión interna. El vuelo fue reprogramado y continuó su ruta hacia Ciudad de Guatemala sin mayores contratiempos.