Se bajaron de la moto y molieron a golpes a un empresario: tres detenidos por el intento de robo de un reloj de 80.000 euros

La policía de Padua, Italia, arrestó a tres hombres de origen napolitano, todos con amplios antecedentes penales, tras un violento intento de robo a un empresario veneciano de 46 años. La víctima fue abordada por dos ladrones a bordo de una motocicleta de gran cilindrada en pleno centro de la ciudad, que lo golpearon con puñetazos y patadas para arrebatarle su reloj valorado en 80.000 euros.

El ataque se produjo el jueves a la hora del almuerzo, cuando el empresario se dirigía a un bar en la zona de Largo Europa. A pesar de la agresión, el hombre consiguió resistirse y retener el reloj, mientras los asaltantes huían hacia el peaje de Padua Oeste, donde un cómplice los esperaba en un vehículo. La víctima resultó herida, aunque sin lesiones graves, y fue auxiliada en el lugar por transeúntes.

La rápida intervención de las brigadas móviles de Padua y Bolonia, que ya investigaban un robo ocurrido en esa ciudad el día anterior, permitió interceptar a los tres sospechosos. Uno de ellos fue detenido en el peaje y el resto poco después, iniciándose así una nueva investigación sobre su actividad criminal.

Antecedentes y hallazgos durante el registro

Durante la inspección del vehículo se hallaron diez relojes robados en Bolonia a un representante de joyería, además de placas de matrícula falsas, ropa de motorista y material utilizado para ocultar la identidad durante los asaltos. Dos de los detenidos llevaban aún en la muñeca piezas sustraídas el día anterior.

La policía confirmó que dos de los implicados, de 47 y 48 años, deberían encontrarse bajo arresto domiciliario por condenas relacionadas con robos anteriores en distintas regiones de Italia, lo que los convertía en prófugos. El tercero, de 66 años, acumula condenas por delitos similares desde 1980.

Los tres detenidos fueron trasladados a la prisión de Padua a la espera de la validación de las medidas cautelares. El jefe de la policía local, Marco Odorisio, anunció que se activó también la División Anticrimen para estudiar la aplicación de medidas preventivas adicionales, dado el historial delictivo de los implicados.